В Челябинске стартует новый этап по очистке реки Миасс

В Челябинске начались подготовительные работы на второй площадке в рамках проекта по реабилитации реки Миасс. Работы будут проходить на участке в береговой зоне недалеко от пересечения улиц Труда и Энгельса. Об этом сообщили в министерстве экологии Челябинской области.
Подрядчик уже начал подготавливать участок реки для размещения геотуб (специальных контейнеров из нетканого материала для временного складирования и высушивания илистых отложений). Ему за два месяца предстоит провести расчистку территории от сухостоя и кустарников, сделать временную подъездную дорогу, а также построить основание площадки и оборудовать ее защитным экраном из специального изолирующего материала — геомембраны. В дополнение ко всему он выполнит монтаж очистных сооружений и пульпопроводов.
— Откачка ила на реке Миасс начнется после завершения нерестового периода. Работы будут проводиться с использованием плавучих землесосных снарядов. Донные отложения подвергнутся процессу обезвоживания в геотубах в течение определенного периода, после чего будут вывезены за пределы города, — рассказал исполняющий обязанности начальника Центра экологического мониторинга региона Сергей Сорокин.
Кроме того, в марте планируется начать работы по обустройству третьей площадки для очистки реки. Но перед этим подрядчику необходимо получить разрешительные документы.