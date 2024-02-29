В Челябинске стартует новый этап по очистке реки Миасс

Подрядчик уже начал подготавливать участок реки для размещения геотуб (специальных контейнеров из нетканого материала для временного складирования и высушивания илистых отложений). Ему за два месяца предстоит провести расчистку территории от сухостоя и кустарников, сделать временную подъездную дорогу, а также построить основание площадки и оборудовать ее защитным экраном из специального изолирующего материала — геомембраны. В дополнение ко всему он выполнит монтаж очистных сооружений и пульпопроводов.