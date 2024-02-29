В Центробанке рассказали о масштабах подделки денег в Калининградской области

81% всех обнаруженных в регионе подделок — банкноты номиналом 5000 рублей. За прошедший год из обращения вывели 25 таких банкнот. За год их количество сократилось на 36%. Кроме того, в регионе обнаружено по две поддельные банкноты 2000, 1000 и 500 рублей.