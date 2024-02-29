Бюджет Нижнего Новгорода увеличили на 5,6 млрд рублей

Как уточнил глава города Юрий Шалабаев в своём Telegram-канале, 2 млрд рублей дополнительных доходов решено направить на содержание и ремонт дорог; 1,2 млрд — на обеспечение горожан комфортным жильём; более 2 млрд — на реконструкцию Нижегородской станции аэрации, модернизацию коммунальной системы, строительство водопровода в Ольгине и Новинках. Кроме того, муниципалитет принимает в свою собственность 11 квартир для детей-сирот — ранее, в январе, принял столько же.