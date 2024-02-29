Бюджет Нижнего Новгорода увеличили на 5,6 млрд рублей

Дума Нижнего Новгорода поддержала увеличение городского бюджета-2024 на 5,643 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.
Увеличение доходов произошло за счет межбюджетных трансфертов в размере 5,61 млрд рублей и 33,6 млн рублей собственных доходов города. При этом расходы выросли на 7,081 млрд рублей.
Как уточнил глава города Юрий Шалабаев в своём Telegram-канале, 2 млрд рублей дополнительных доходов решено направить на содержание и ремонт дорог; 1,2 млрд — на обеспечение горожан комфортным жильём; более 2 млрд — на реконструкцию Нижегородской станции аэрации, модернизацию коммунальной системы, строительство водопровода в Ольгине и Новинках. Кроме того, муниципалитет принимает в свою собственность 11 квартир для детей-сирот — ранее, в январе, принял столько же.
В целом с учётом внесённых изменений доходы Нижнего Новгорода в 2024 году планируются в размере 73,717 млрд рублей, расходы — 77,598 млрд рублей, дефицит бюджета, таким образом, составит 3,882 млрд рублей. Источником его покрытия планируют сделать остатки неизрасходованных средств.
Доходы на 2025 год планируются в размере 76,652 млрд рублей, расходы — 77,66 млрд рублей, на 2026-й — 53,788 и 54,103 млрд рублей соответственно.
Ранее мэр Юрий Шалабаев рассказал о планируемых проектах благоустройства Нижнего Новгорода.