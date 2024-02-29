Жители Волгоградской области проголосуют за объекты благоустройства

Помогать в голосовании за объекты благоустройства будут волонтеры городской среды, в качестве которых на платформе Добро.рф уже зарегистрировалось около 450 человек — преимущественно это представители студенческой молодежи, для них предварительно будет организовано обучение. Самых активных добровольцев наградят мотивационными подарками. Стать участником команды волонтеров могут все желающие в возрасте от 14 лет.