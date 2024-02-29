Жители Волгоградской области проголосуют за объекты благоустройства

«Голосование за объекты благоустройства в рамках федпроекта “Формирование комфортной городской среды” инициированного Президентом России нацпроекта “Жилье и городская среда” состоится на территории Волгоградской области уже в четвертый раз, — отметил Олег Николаев.
Ежегодно жители региона принимают активное участие в выборе территорий, которые должны получить новый облик после обновления.
Помогать в голосовании за объекты благоустройства будут волонтеры городской среды, в качестве которых на платформе Добро.рф уже зарегистрировалось около 450 человек — преимущественно это представители студенческой молодежи, для них предварительно будет организовано обучение. Самых активных добровольцев наградят мотивационными подарками. Стать участником команды волонтеров могут все желающие в возрасте от 14 лет.
Напомним, в Волгоградской области для решения вопроса комплексного благоустройства территории привлечены все имеющиеся средства и ресурсы. Такую задачу поставил глава региона Андрей Бочаров. За все время реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в Волгоградской области после реконструкции преобразили порядка 700 общественных и внутридворовых пространств, 148 из них были выбраны по итогам голосования, проведенного среди населения на портале 34.gorodsreda.ru.