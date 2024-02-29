«Леруа Мерлен» отрицает причастность своего сотрудника к поджогу: что известно

ВЛАДИВОСТОК, 29 февраля, ФедералПресс. В Приморье продолжается расследование уголовного дела о пожаре на складах у строительного гипермаркета «Леруа Мерлен» в Артеме. Пресс-служба прокуратуры рассказала, что по подозрению в совершении поджога задержан сотрудник организации, но в компании опровергли эту информацию.