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«Леруа Мерлен» отрицает причастность своего сотрудника к поджогу: что известно

ВЛАДИВОСТОК, 29 февраля, ФедералПресс. В Приморье продолжается расследование уголовного дела о пожаре на складах у строительного гипермаркета «Леруа Мерлен» в Артеме. Пресс-служба прокуратуры рассказала, что по подозрению в совершении поджога задержан сотрудник организации, но в компании опровергли эту информацию.
Источник: РИА "Новости"

«Подозреваемый, упоминаемый в СМИ, не является сотрудником “Леруа Мерлен”, это представитель сторонней (аутсорсинговой) компании», — сообщила пресс-служба компании изданию Vl.ru.

По данным компании, причины возникновения пожара еще устанавливаются. «Леруа Мерлен» сотрудничает с правоохранительными органами.

Тем временем, в пресс-службе прокуратуры сообщили, что 28 февраля подозреваемого в поджоге поместили в СИЗО на два месяца. Предположительно, сотрудник организации поджег деревянный паллет на территории склада. Площадь пожара составила 700 «квадратов». Ущерб оценивается в миллион рублей.

Напомним, пожар на территории «Леруа Мерлен» начался 26 февраля около 11 часов дня. Всех сотрудников и посетителей магазина эвакуировали. Пожар был на территории гипермаркета, в одном из соседних помещений, где находится склад.

Прокуратура
пожары