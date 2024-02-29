«Леруа Мерлен» отрицает причастность своего сотрудника к поджогу: что известно

«Подозреваемый, упоминаемый в СМИ, не является сотрудником “Леруа Мерлен”, это представитель сторонней (аутсорсинговой) компании», — сообщила пресс-служба компании изданию Vl.ru.
По данным компании, причины возникновения пожара еще устанавливаются. «Леруа Мерлен» сотрудничает с правоохранительными органами.
Тем временем, в пресс-службе прокуратуры сообщили, что 28 февраля подозреваемого в поджоге поместили в СИЗО на два месяца. Предположительно, сотрудник организации поджег деревянный паллет на территории склада. Площадь пожара составила 700 «квадратов». Ущерб оценивается в миллион рублей.
Напомним, пожар на территории «Леруа Мерлен» начался 26 февраля около 11 часов дня. Всех сотрудников и посетителей магазина эвакуировали. Пожар был на территории гипермаркета, в одном из соседних помещений, где находится склад.