Около 300 тысяч квадратных метров жилья планирует построить КРПК в Большом Камне

Корпорация приступила к проектированию и поиску подрядчика для реализации проекта, отмечает пресс-служба.
Современные стандарты планирования таких микрорайонов требуют особого внимания к созданию инфраструктуры, социальных объектов, мест отдыха. Специалисты КРПК намерены применить в реализации проекта опыт успешных строительных компаний региона.
«Перед корпорацией сегодня стоят большие задачи. Для максимальной эффективности в исполнении будет полезен опыт коллег, уже успешно реализовавших планы по возведению комфортного жилья со всей сопутствующей инфраструктурой», — поделился руководитель проекта Рашид Ибрагимов.
«В Большом камне не так много мест, куда можно сходить всей семьей. Торгово-развлекательный центр, который мы планируем вписать в архитектуру микрорайона, может стать такой точкой для семейного досуга. В ближайшее время мы планируем запустить опрос и проанализировать запрос жителей на востребованность развлекательного центра — какие активности им бы хотелось иметь в шаговой доступности, может быть, это кинозал, фудкорт, бассейн или развивающие кружки для детей. Эти данные обязательно будут учтены при разработке проекта», — рассказали в КРПК.