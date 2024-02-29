Около 300 тысяч квадратных метров жилья планирует построить КРПК в Большом Камне

«В Большом камне не так много мест, куда можно сходить всей семьей. Торгово-развлекательный центр, который мы планируем вписать в архитектуру микрорайона, может стать такой точкой для семейного досуга. В ближайшее время мы планируем запустить опрос и проанализировать запрос жителей на востребованность развлекательного центра — какие активности им бы хотелось иметь в шаговой доступности, может быть, это кинозал, фудкорт, бассейн или развивающие кружки для детей. Эти данные обязательно будут учтены при разработке проекта», — рассказали в КРПК.