Арбитражный суд Приморья рассмотрел иск генпрокуратуры к «крабовому королю» Олегу Кану

На заседании стороны ходатайствовали о выделении требований в отдельное производство и рассмотрении его в Арбитражном суде Сахалинской области, а также об отложении дела с целью установления факта контроля иностранного инвестора над ними. Но представили Генпрокуратуры и Приморского УФАС выразили возражения. Следующее судебное заседание назначено на 14 марта 2024 года.