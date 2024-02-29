Арбитражный суд Приморья рассмотрел иск генпрокуратуры к «крабовому королю» Олегу Кану

Арбитражный суд Приморского края рассмотрел исковые требования Генпрокуратуры к Олегу Кану и Дмитрию Пашову и иным физическим лицам, а также владельцам ряда рыбопромышленных компаний. Ведомстве требует признать недействительными договоры о закреплении квот на добычу водных биологических ресурсов и возмещения ущерба, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Арбитражного суда.
На заседании стороны ходатайствовали о выделении требований в отдельное производство и рассмотрении его в Арбитражном суде Сахалинской области, а также об отложении дела с целью установления факта контроля иностранного инвестора над ними. Но представили Генпрокуратуры и Приморского УФАС выразили возражения. Следующее судебное заседание назначено на 14 марта 2024 года.
Всего Генпрокуратура подала два иска, общие претензии по ним составляют 376 млрд рублей. Среди ответчиков по искам Генпрокуратуры — региональный фонд «Родные острова» (Сахалин) и часть его учредителей — сахалинские ООО «Приморская рыболовная компания», ООО «Монерон», ООО «Севрыбфлот», ООО «Курильский универсальный комплекс», ООО «Аквамарин». Среди ответчиков — владельцы и руководители этих компаний. Иск также подан к сахалинскому промышленнику, «крабовому королю» (так его называют в СМИ) Олегу Кану и членам его семьи.
Генпрокуратура просит признать недействительными договоры о предоставлении квот на вылов водных биоресурсов (крабов), заключенные между ответчиками и Росрыболовством в 2018 году. Истец также просит взыскать имущество ответчиков в виде долей в юрлицах, а у регионального фонда «Родные острова» — земельный участок и здание в городе Невельске Сахалинской области.