Примтеплоэнерго ввело в эксплуатацию новая угольная котельная в поселке Липовцы

По его словам, современная котельная построена для улучшения качества и надежности теплоснабжения жителей поселка и в настоящее время отапливает свыше четырех тысяч человек. Новая котельная заменила устаревший мазутный объект, эксплуатируемый более 40 лет.
«На предприятии проводится планомерная работа по переводу котельных, использующих дорогостоящее жидкое топливо, на уголь и газ. Более 70 котельных, работавших на жидком топливе, уже переведены на уголь, еще порядка 20 котельных планируется перевести на уголь или газ в течение ближайших лет», — рассказал Владимир Малюшицкий.