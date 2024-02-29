«Счастливое завтра — уже сегодня»: в Приморье построят туристический кластер будущего

На пресс-конференции с журналистами глава Агентства по туризму Приморья Арсений Крепский сообщил, что во Владивостоке создали новый образовательный кластер на базе СПО «Туризм и сфера услуг». Подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Уникальная программа
О туристическом кластере говорили уже давно: как-никак, в регионе активно реализуется федеральный проект «Профессионалитет», который позволяет студентам колледжа получить не только теоретические, но и практические знания, а также познакомиться с работодателями и узнать о будущей профессии напрямую у мастеров своего дела. Эта учебная система будет отличаться более комплексным подходом к обучению и быстрым трудоустройством.
Предприниматели смогут лично провести собеседование с новоиспеченными студентами. Если они понравятся друг другу, то компания заключит с учеником целевой контракт, который позволит не платить за обучение и после выпуска сразу же пойти работать на предприятие. Примечательно, что проектом заинтересовались сразу три стороны: государство, образовательные организации и бизнес. Министерство образования, руководители различных фирм и заведений, а также ВВГУ инвестировали около 200 миллионов рублей на реконструкцию колледжа и покупку нового оборудования. Вуз стал базовой образовательной организацией кластера, куда вошли 13 ключевых подразделения индустрии гостеприимства и четыре краевых колледжа.
Арсений Крепский подчеркнул, что кластер туризма станет новым витком будущего, ведь именно здесь будут выпускать профессиональных официантов для ресторанов, топ-барменов, шеф-поваров и администраторов. Все сотрудники будут владеть как минимум одним иностранным языком, знать актерское мастерство, манеры. Кроме того, их обучат стрессоустойчивости и рациональному мышлению, которое позволит разрешить конфликтную ситуацию.
Инвесторы отметили, что такие сотрудники будут на вес золото, их по заслугам оценят на рынке труда. Квалифицированный работник будет вознагражден равноценной зарплатой. Чем больше знает и умеет человек, чем успешнее и быстрее справляется с поставленными задачами — тем больше сумма, которую предприниматель готов предложить.
Политика компаний
На пресс-конференции затронули тему изменения условий труда. Молодых специалистов по ускоренной программе выпустят уже в мае 2024 года, через три года они смогут заполнить все необходимые трудовые ниши. Отели, рестораны, гостиницы и другие туристические заведения перестанут испытывать острую нужду кадров, однако уровень работников должен соответствовать уровню самого рабочего места.
Арсений Крепский подчеркнул, что каждый выпускник туристического кластера будет достоин лучших вакансий. Организации выделят отдельную комнату отдыха для персонала, проследят за качеством их питания в рабочие часы и распределят нагрузку так, чтобы у долгожданных сотрудников не возникало проблем, они продолжали быть продуктивными.
Добавим, что всего планируется создать 9 лабораторий, по каждому виду работы. Сейчас специалист уже приобрели 745 единиц оборудования и мебели, подготовили некоторые помещения и разработали новые учебные программы. Поступить в колледж на выбранную специализацию можно будет во время приемной кампании 2024 года.
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