«Счастливое завтра — уже сегодня»: в Приморье построят туристический кластер будущего

Предприниматели смогут лично провести собеседование с новоиспеченными студентами. Если они понравятся друг другу, то компания заключит с учеником целевой контракт, который позволит не платить за обучение и после выпуска сразу же пойти работать на предприятие. Примечательно, что проектом заинтересовались сразу три стороны: государство, образовательные организации и бизнес. Министерство образования, руководители различных фирм и заведений, а также ВВГУ инвестировали около 200 миллионов рублей на реконструкцию колледжа и покупку нового оборудования. Вуз стал базовой образовательной организацией кластера, куда вошли 13 ключевых подразделения индустрии гостеприимства и четыре краевых колледжа.