Сахалинские налоговики пришли с претензиями к крупнейшей компании Дарькина

Крупнейший актив бизнес-империи экс-губернатора Приморья Сергея Дарькина попал под пресс сахалинских налоговиков. Для «Находкинской базы активного морского рыболовства» претензии в несколько десятков миллионов рублей смехотворны и компания явно попытается их отбить в суде, сообщает ИА PrimaMedia.