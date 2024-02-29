Сахалинские налоговики пришли с претензиями к крупнейшей компании Дарькина

Крупнейший актив бизнес-империи экс-губернатора Приморья Сергея Дарькина попал под пресс сахалинских налоговиков. Для «Находкинской базы активного морского рыболовства» претензии в несколько десятков миллионов рублей смехотворны и компания явно попытается их отбить в суде, сообщает ИА PrimaMedia.
Управление Федеральной налоговой службы по Сахалинской области 28 февраля подало в Арбитражный суд Приморского края заявление о взыскании с ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР, Находка) 39,9 млн рублей, следует из картотеки арбитражных дел.
Иск ещё не принят к производству, суть требований налоговой на данном этапе не раскрывается.
У НБАМР нет прямых активов на Сахалине, а вот Сергей Дарькин напрямую владеет долями нескольких рыболовных и рыбоперерабатывающих компаний — ООО «Рускор», ООО «Песчанское» (оба находятся в процедуре банкротства), ООО «Рось», ООО «Динамо-Фиш».
«Находкинская база активного морского рыболовства» — интегрированное предприятие, в состав которого входит несколько дочерних компаний и обособленных структурных подразделений. Основу промыслового флота компании составляют семь БАТМ (большой автономный траулер морозильный). Основными объектами промысла являются минтай, сельдь, кальмар, макрурус, лемонема и краб.
Согласно списку аффилированных лиц ПАО «НБАМР» на 31 декабря 2023 года, владельцем 86,77% (88,31% обыкновенных) акций компании является АО «Дальинвестгрупп» (Москва), которую возглавляет давний партнер Дарькина Савелий Пономаренко.