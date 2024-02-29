Что будет, если перестать платить кредит банку

Как известно, оформление кредита предполагает возврат заемных средств в установленный срок с уплатой процентов. Если вы прекращаете платить за кредит, это может привести к ряду негативных последствий.
Списание средств с банковского счета и звонки от коллекторов
При просрочке кредитных платежей банк имеет право списывать средства с банковского счета заемщика независимо от банка, в котором открыт счет. Это, скорее всего, будет предусмотрено условиями договора займа, который дает кредитору право на автоматическое списание средств при просрочке платежа. Стоит отметить, что в соответствии со статьей 137 Трудового кодекса у заемщика должно оставаться не меньше 50 процентов зарплаты.
Также вам начнут звонить коллекторы, которые также могут начать беспокоить родственников и знакомых.
Уголовное дело не заведут
Важно отметить, что неисполнение кредитных обязательств не является уголовным преступлением, поэтому за долги по кредиту не предусмотрена уголовная ответственность. Это исключительно гражданско-правовые отношения между кредитором и заемщиком.
Однако в части 1 статьи 430 Уголовного кодекса указано, что должнику могут ограничить свободу или лишить свободы на срок до 3 лет. Это возможно в том случае, если был суд, было решение, но должник его не исполняет на протяжении 6 месяцев или более.
Стоит отметить, что в любом кредитном договоре есть пункт, предусматривающий неустойку в случае просрочки. Размер пени регламентируется статьей 35 Закона «О банках и банковской деятельности в Казахстане».
Возможность изменения графика погашения
В случае затруднений с погашением кредита можно обратиться к банку с просьбой пересмотреть график и размер платежей. К слову, перед подписанием нового договора рекомендуется консультироваться со специалистами, чтобы согласиться с невыгодными условиями.
Судебное разбирательство или исполнительное производство
В случае продолжительной просрочки кредитных платежей и игнорирования требований коллекторов банк может обратиться в суд. Суд после рассмотрения дела может вынести решение о взыскании задолженности. Принудительным взысканием долга будет заниматься судебный исполнитель.
Исполнительное производство может включать арест имущества, удержание платы, запрет на выезд за границу и другие меры.
Плохая кредитная история
Все просрочки фиксируются в бюро кредитных историй. В будущем это может привести к невозможности оформить выгодный кредит. Любой банк или микрофинансовая компания перед тем, как выдать кредит либо займ, запрашивает информацию и только потом принимает решение об одобрении заявки и определяет условия сделки.
Следует помнить, что несоблюдение кредитных обязательств может иметь серьезные последствия, поэтому важно своевременно реагировать на возникшие проблемы и искать варианты их решения.