363 жителя Новосибирской области хранят в QIWI Банке совокупно 92 млн рублей

Объем средств жителей Новосибирской области в QIWI-банке составляет 92,4 миллиона рублей. Об этом изданию «Прецедент» рассказали в Агентстве по страхованию вкладов.
21 февраля Банк России отозвал лицензию у QIWI-банка из-за систематических нарушений «антиотмывочного» законодательства, связанных с теневым бизнесом и незаконными операциями с использованием личных данных физических лиц.
Агентство по страхованию вкладов начнет выплаты не позднее 6 марта, а заявления о страховом возмещении могут быть поданы в течение года. Средства на QIWI-кошельках не подлежат страхованию, но их владельцы могут вернуть средства как кредиторы третьей очереди через личный кабинет платежного сервиса QIWI. ЦБ заверил, что вкладчики могут вернуть до 1,4 миллиона рублей на человека.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в 2023 году в Новосибирской области выявили 67 фальшивых купюр.