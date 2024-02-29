363 жителя Новосибирской области хранят в QIWI Банке совокупно 92 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов начнет выплаты не позднее 6 марта, а заявления о страховом возмещении могут быть поданы в течение года. Средства на QIWI-кошельках не подлежат страхованию, но их владельцы могут вернуть средства как кредиторы третьей очереди через личный кабинет платежного сервиса QIWI. ЦБ заверил, что вкладчики могут вернуть до 1,4 миллиона рублей на человека.