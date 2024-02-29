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На предприятии «Русала» в Ачинске выявили превышение норматива по выбросам

Предприятию выдано предписание на устранение нарушений.
Источник: Соцсети

На предприятии АО «РУСАЛ Ачинск» выявлено нарушение природоохранного законодательства.

Как сообщила в своём Telegram-канале Светлана Радионова, руководитель Росприроднадзора, внеплановая проверка предприятия выявила такие нарушения, как превышение нормативов по выбросам в воздух, использование не по правилам газоочистного оборудования.

Также производственный экологический контроль выполнен не полностью, а план мероприятий по уменьшению выбросов в плохую погоду разработан с нарушением природоохранного законодательства.

— Предприятию выдано предписание на устранение нарушений, исполнение которого будем контролировать, — добавила Светлана Радионова.

экология