На предприятии «Русала» в Ачинске выявили превышение норматива по выбросам

На предприятии АО «РУСАЛ Ачинск» выявлено нарушение природоохранного законодательства.
Как сообщила в своём Telegram-канале Светлана Радионова, руководитель Росприроднадзора, внеплановая проверка предприятия выявила такие нарушения, как превышение нормативов по выбросам в воздух, использование не по правилам газоочистного оборудования.
Также производственный экологический контроль выполнен не полностью, а план мероприятий по уменьшению выбросов в плохую погоду разработан с нарушением природоохранного законодательства.
— Предприятию выдано предписание на устранение нарушений, исполнение которого будем контролировать, — добавила Светлана Радионова.