В Красноярске за 71 миллион продают здание бывшего банка «Кедр»

Объявление появилось на популярной интернет площадке. Объект находится по адресу улица Ленина, 51.
Это необычное четырехэтажное здание из кирпича было построено в 1998 году. Площадь — больше двух тысяч квадратных метров. Внутри есть офисы и просторные залы. Но сейчас помещения пустуют, в предыдущие годы там работали банковские организации.
В объявлении указано, что здание отлично подойдет для бизнеса. К примеру, помещения можно сдавать в аренду. Продать объект пытаются не первый раз. В конце прошлого года здание выставили на продажу за 87 миллионов, но покупателя тогда не нашлось.