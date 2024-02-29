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В Красноярске за 71 миллион продают здание бывшего банка «Кедр»

Здание бывшего банка «Кедр» продают в Красноярске за 71 миллион.
Источник: Комсомольская правда

Объявление появилось на популярной интернет площадке. Объект находится по адресу улица Ленина, 51.

Это необычное четырехэтажное здание из кирпича было построено в 1998 году. Площадь — больше двух тысяч квадратных метров. Внутри есть офисы и просторные залы. Но сейчас помещения пустуют, в предыдущие годы там работали банковские организации.

В объявлении указано, что здание отлично подойдет для бизнеса. К примеру, помещения можно сдавать в аренду. Продать объект пытаются не первый раз. В конце прошлого года здание выставили на продажу за 87 миллионов, но покупателя тогда не нашлось.

недвижимость