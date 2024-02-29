Дорогу из Иркутска в Шелехов расширят до четырех полос

Подрядчики рассчитали интенсивность движения, и выяснили, что она превышает 17 000 автомобилей в сутки. В связи с большим потоком, планируется сделать четыре полосы с освещением по всей длине, без пересечений в одном уровне. В районе выхода дороги из Маркова запланирована развязка в двух уровнях со съездом в Смоленщину. Предполагается. Что будут убраны все светофоры, пешеходные переходы. Рассматривается возможность сделать переходы под или над дорогой. Всего их будет шесть. Кроме того, планируют обустроить 13 остановок.