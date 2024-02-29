Дорогу из Иркутска в Шелехов расширят до четырех полос

Депутаты обсудили вопрос о расширении выезда из Иркутска в сторону Шелехова. В городской думе сообщили, что проектная документация по реконструкции трассы разрабатывается.
Подрядчики рассчитали интенсивность движения, и выяснили, что она превышает 17 000 автомобилей в сутки. В связи с большим потоком, планируется сделать четыре полосы с освещением по всей длине, без пересечений в одном уровне. В районе выхода дороги из Маркова запланирована развязка в двух уровнях со съездом в Смоленщину. Предполагается. Что будут убраны все светофоры, пешеходные переходы. Рассматривается возможность сделать переходы под или над дорогой. Всего их будет шесть. Кроме того, планируют обустроить 13 остановок.
Заключение экспертизы ожидается в 2024 году. Стоимость строительства превышает 14 млрд рублей. Дирекция дорог будет делить работу на два этапа (ориентировочно 9,5 млрд и 4,5 млрд рублей каждый этап). Строительство будет длиться около трех лет, при этом полностью перекрывать дорогу не планируется.