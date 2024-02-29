Компания задолжала работнику более 1,5 млн рублей в Иркутской области

Предприятие, которое специализировалось на добыче нефти и газа, не выплачивало зарплату и отпускные работнику в Иркутской области целый год. Мужчина не мог добиться выплаты и решил уволиться. Но даже тогда ему ничего не заплатили. Об этом сообщают в ГУФССП России по Иркутской области.