Компания задолжала работнику более 1,5 млн рублей в Иркутской области

Предприятие, которое специализировалось на добыче нефти и газа, не выплачивало зарплату и отпускные работнику в Иркутской области целый год. Мужчина не мог добиться выплаты и решил уволиться. Но даже тогда ему ничего не заплатили. Об этом сообщают в ГУФССП России по Иркутской области.
Компания задолжала сибиряку более 1,5 млн рублей. Сибиряк обратился в суд.
— Судебные приставы занялись этим делом и призвали предприятие выплатить задолженность путем принудительного исполнения. Компания не стала отрицать свою вину. Мужчина получил всю сумму, которая ему полагалась, — говорят в ведомстве.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что жителя Читы приговорили к обязательным работам за обман продавца.