Цены на бензин в Челябинской области замерли

Срез рынка делался в период с 19 по 25 февраля. Сравнивая результаты со статистикой предыдущей недели, мы увидим, что в Челябинской области ценники на автомобильное топливо всех марок остались на прежнем уровне. АИ-92 стоит на южноуральских заправках в среднем 47,19 ₽ за один литр, АИ-95 — 51,89 ₽, бензин марки АИ-98 и выше — 66,84 ₽, дизельное топливо, которое несколько дешевело ранее, также замерло в цене — 62,60 ₽