В Сибири больше половины работодателей принимают самозанятых

Кроме того, в пресс-службе HeadHunter добавили, что за первые два месяца 2024 года работодатели открыли 23,9 тысячи вакансий с оформлением по договору ГПХ для соискателей из Сибирского ФО. По сравнению с прошлым годом (январь и февраль 2023-го) количество вакансий, предлагающих трудоустройство по договору ГПХ или по совместительству, выросло в регионе на 135%. Увеличилась и доля таких предложений на рынке труда: если в начале 2023 года на них приходилось 7% от всех вакансий, то в начале 2024-го — уже 9%, то есть это практически каждое десятое предложение о работе.