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В Сибири больше половины работодателей принимают самозанятых

НОВОСИБИРСК, 29 февраля, ФедералПресс. В Новосибирской области 57% компаний принимают на работу самозанятых. Таковы результаты опроса, проведенного HeadHunter по итогам 2023 года, сообщили «ФедералПресс» в компании.
Источник: РИА "Новости"

«Данные опроса hh.ru, проведенного среди работодателей в 2023 году, показали, что опыт сотрудничества с самозанятыми имеют 57% опрошенных компаний-работодателей и еще 12% планируют начать такое сотрудничество в ближайшее время. Только 32% респондентов сообщили, что подобной практики у них нет и не планируется», — рассказали в компании.

Кроме того, в пресс-службе HeadHunter добавили, что за первые два месяца 2024 года работодатели открыли 23,9 тысячи вакансий с оформлением по договору ГПХ для соискателей из Сибирского ФО. По сравнению с прошлым годом (январь и февраль 2023-го) количество вакансий, предлагающих трудоустройство по договору ГПХ или по совместительству, выросло в регионе на 135%. Увеличилась и доля таких предложений на рынке труда: если в начале 2023 года на них приходилось 7% от всех вакансий, то в начале 2024-го — уже 9%, то есть это практически каждое десятое предложение о работе.

По данным аналитиков, наиболее выгодным трудоустройство самозанятого является для работодателя, так как подразумевает выгодный налоговый режим, более простой документооборот, простоту оформления и возможность закрывать пробелы в пиковые часы или дни за счет быстрого найма самозанятого персонала.

Кроме того, работодателям удобна возможность расторжения договора в короткие сроки по инициативе работодателя и возможность работать с любым регионом, а также нанимать людей на разовые услуги.

Для сотрудника самозанятость выгодна гибким графиком, но при этом такой сотрудник менее защищен в социальных аспектах: он не имеет больничного отпуска и может быть ограничен в карьерном и профессиональном росте.

Напомним, в Сибири в последнее время наблюдается нехватка кадров, причиной которой стала демографическая яма.

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