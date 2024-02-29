В Сибири больше половины работодателей принимают самозанятых

«Данные опроса hh.ru, проведенного среди работодателей в 2023 году, показали, что опыт сотрудничества с самозанятыми имеют 57% опрошенных компаний-работодателей и еще 12% планируют начать такое сотрудничество в ближайшее время. Только 32% респондентов сообщили, что подобной практики у них нет и не планируется», — рассказали в компании.
Кроме того, в пресс-службе HeadHunter добавили, что за первые два месяца 2024 года работодатели открыли 23,9 тысячи вакансий с оформлением по договору ГПХ для соискателей из Сибирского ФО. По сравнению с прошлым годом (январь и февраль 2023-го) количество вакансий, предлагающих трудоустройство по договору ГПХ или по совместительству, выросло в регионе на 135%. Увеличилась и доля таких предложений на рынке труда: если в начале 2023 года на них приходилось 7% от всех вакансий, то в начале 2024-го — уже 9%, то есть это практически каждое десятое предложение о работе.
Кроме того, работодателям удобна возможность расторжения договора в короткие сроки по инициативе работодателя и возможность работать с любым регионом, а также нанимать людей на разовые услуги.
Для сотрудника самозанятость выгодна гибким графиком, но при этом такой сотрудник менее защищен в социальных аспектах: он не имеет больничного отпуска и может быть ограничен в карьерном и профессиональном росте.
Напомним, в Сибири в последнее время наблюдается нехватка кадров, причиной которой стала демографическая яма.