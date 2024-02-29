Молодые семьи Хабаровска получили сертификаты на покупку жилья

— В программе могут участвовать молодые семьи с детьми, включая как полные, так и неполные семьи, при условии, что старшим не более 35 лет. Семья должна быть признана нуждающейся, что означает отсутствие собственного жилья у родителей и детей или распределение менее 12 квадратных метров жилой площади на каждого человека. В текущем году 37 семей наградили сертификатами, — рассказала начальник управления по связям с общественностью и работе с молодежью администрации Хабаровска Ирина Фирсакова.