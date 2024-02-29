В Красноярском крае бизнесмены будут получать субсидию за прием на работу людей с судимостью

В пресс-службе подчеркнули, что подобный сервис введен в крае впервые. Коммерческие предприятия и индивидуальные предприниматели могут получить от государства возмещение затрат на оплату труда работников из числа освобожденных из мест лишения свободы. Это должно стимулировать людей принимать на работу подобных соискателей, а самим гражданам гарантирует стабильный оплачиваемый труд.
«Постоянное место работы — это источник дохода, элемент профилактики и восстановления социально полезных связей для людей, преступивших закон. С учетом этого краевая служба занятости разработала систему трудоустройства граждан данной категории. Она включает программу подготовки к освобождению, которую проводят в пенитенциарных учреждениях, консультации и занятия по социальной адаптации на рынке труда, возможности временной занятости и многие другие мероприятия, которые организуют с учетом жизненной ситуации соискателя», — пояснили в пресс-службе.
По планам, в этом году работу смогут получить не менее 30 человек. Участвовать в программе могут юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории края.
Также в службе занятости напомнили, что в прошлом году удалось помочь найти работу или открыть собственное дело 326 жителям края из числа освобожденных из мест лишения свободы.