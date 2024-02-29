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В Красноярском крае бизнесмены будут получать субсидию за прием на работу людей с судимостью

В Красноярском крае служба занятости будет выплачивать субсидию бизнесменам за трудоустройство соискателей с судимостью.
Источник: Freepik

В пресс-службе подчеркнули, что подобный сервис введен в крае впервые. Коммерческие предприятия и индивидуальные предприниматели могут получить от государства возмещение затрат на оплату труда работников из числа освобожденных из мест лишения свободы. Это должно стимулировать людей принимать на работу подобных соискателей, а самим гражданам гарантирует стабильный оплачиваемый труд.

«Постоянное место работы — это источник дохода, элемент профилактики и восстановления социально полезных связей для людей, преступивших закон. С учетом этого краевая служба занятости разработала систему трудоустройства граждан данной категории. Она включает программу подготовки к освобождению, которую проводят в пенитенциарных учреждениях, консультации и занятия по социальной адаптации на рынке труда, возможности временной занятости и многие другие мероприятия, которые организуют с учетом жизненной ситуации соискателя», — пояснили в пресс-службе.

Дополнительный сервис — субсидированный найм работников из числа освобожденных из мест лишения свободы граждан старше 30 лет. При этом служба занятости частично возмещает работодателям затраты, связанные с оплатой труда сотрудника — выплачивает МРОТ, увеличенный на сумму страховых взносов и районный коэффициент. Причем выплаты предприниматель начинает получать по истечении шестого месяца с момента трудоустройства такого работника. Компенсация производится в течение трех месяцев.

По планам, в этом году работу смогут получить не менее 30 человек. Участвовать в программе могут юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории края.

Также в службе занятости напомнили, что в прошлом году удалось помочь найти работу или открыть собственное дело 326 жителям края из числа освобожденных из мест лишения свободы.

занятость