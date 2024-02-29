В Красноярском крае бизнесмены будут получать субсидию за прием на работу людей с судимостью

«Постоянное место работы — это источник дохода, элемент профилактики и восстановления социально полезных связей для людей, преступивших закон. С учетом этого краевая служба занятости разработала систему трудоустройства граждан данной категории. Она включает программу подготовки к освобождению, которую проводят в пенитенциарных учреждениях, консультации и занятия по социальной адаптации на рынке труда, возможности временной занятости и многие другие мероприятия, которые организуют с учетом жизненной ситуации соискателя», — пояснили в пресс-службе.