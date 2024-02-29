Администрация Иркутска в судебном порядке расторгает контракт на строительство школы на улице Багратиона

Напомним, муниципальный контракт на строительство общеобразовательного учреждения на улице Багратиона в Иркутске на 1275 мест был подписан 25 мая 2021 года со сроком исполнения до конца 2022-го, но до настоящего времени строительная готовность составляет только 30%, сообщает пресс-служба мэрии.