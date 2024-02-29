Сергей Собянин одобрил пять проектов по созданию мест приложения труда

Программу стимулирования создания мест приложения труда Правительство Москвы утвердило в 2019 году (постановление от 31 декабря 2019 года № 1874-ПП) для привлечения застройщиков жилья к активному строительству промышленных, деловых, социальных, культурных и других важных для города объектов. Инвесторы, которые одновременно со строительством жилья создают новые рабочие места, получают льготу по платежам на изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство.