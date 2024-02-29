Почти 150 вывесок с рекламой сняли в Советском районе Красноярска за два месяца 2024 года

«Администрация района постоянно ведёт работу по выявлению незаконной рекламы. Вывески, установленные с нарушением регламента, могут представлять опасность для горожан, особенно в ветреную погоду. Мы сначала просим владельца добровольно снять баннер и установить его по правилам. В случае, если он отказывается это сделать, демонтируем самостоятельно. В этом году предприниматели сами всё убрали», — рассказала руководитель администрации Советского района Елена Ланина.