Почти 150 вывесок с рекламой сняли в Советском районе Красноярска за два месяца 2024 года

На улицах демонтировали 146 таких конструкций. Реклама торговых точек не соответствовала требованиям архитектурно-художественного регламента. После предупреждений администрации района предприниматели сами все убрали.
«Администрация района постоянно ведёт работу по выявлению незаконной рекламы. Вывески, установленные с нарушением регламента, могут представлять опасность для горожан, особенно в ветреную погоду. Мы сначала просим владельца добровольно снять баннер и установить его по правилам. В случае, если он отказывается это сделать, демонтируем самостоятельно. В этом году предприниматели сами всё убрали», — рассказала руководитель администрации Советского района Елена Ланина.
Напомним, за нарушение правил архитектурно-художественного регламента гражданам грозит штраф от 1,5 до 4 тысяч рублей, ИП и должностным лицам — от 10 000 до 20 000 рублей, юридическим — от 50 000 до 100 000 рублей.
За прошлый год к административной ответственности было привлечено 13 человек, сумма штрафов составила 41 000 рублей, сообщает мэрия.