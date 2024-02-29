В Пермском крае средняя цена на бензин за неделю поднялась 6 копеек

Росстат опубликовал данные о средних потребительских ценах на автомобильный бензин и дизельное топливо в регионах России с 19 по 25 февраля 2024 года.
В Пермском крае темп роста средней цены на бензин увеличился на 6 коп., теперь цена 1 литра составляет 55,04 ₽ Выросла цена на бензин АИ-92 с 50,71 ₽ до 50,78 ₽ Вот уже месяц держится на одном уровне цена на бензин АИ-95 и выше — 69,64 ₽
Последние три недели не растут цены на 1 литр дизельного топлива, они замерли на отметке 65,30 ₽
Средняя цена на бензин и дизельное топливо в Пермском крае остаются самыми высокими в Приволжском федеральном округе. Они сопоставимы с ценами в Москве и Санкт-Петербурге, Московской области.