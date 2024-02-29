В Пермском крае средняя цена на бензин за неделю поднялась 6 копеек

В Пермском крае темп роста средней цены на бензин увеличился на 6 коп., теперь цена 1 литра составляет 55,04 ₽ Выросла цена на бензин АИ-92 с 50,71 ₽ до 50,78 ₽ Вот уже месяц держится на одном уровне цена на бензин АИ-95 и выше — 69,64 ₽