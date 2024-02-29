Власти перечислили омские школы, где начался ремонт в 2024 году

Заявляется, что рабочие уже приступили к делу в школах № 82, 18, 133, 129 (Советский административный округ), № 56, 118 (Октябрьский административный округ), № 107, 71, 79 (Ленинский административный округ), № 11, 21 (Кировский административный округ), № 14, 29, 91 (Центральный административный округ), а также Казачьей кадетской школе интернате имени Д. Т. Язова.