Частные дома в микрорайоне Нанжуль — Солнечный Красноярска переведут на газовое отопление

Помимо визуального осмотра и изучения технической документации, специалисты измеряют расстояние от всех жилых построек до возможного месторасположения газгольдера.
Устанавливать оборудование начнут в мае, когда позволит погода.
«Для установки газового резервуара нужно соблюсти ряд требований. Закопать его можно не менее чем в 10 метрах от строений. Должен быть проезд спецтехники для установки газгольдера и дальнейшего обслуживания — закачки сжиженного углеводородного газа в ёмкость», — рассказал заместитель начальника службы газификации и эксплуатации АО «Красноярсккрайгаз» Алексей Даценко.
В этом году на автономное газовое отопление планируется перевести 180 домов. На эти цели из федерального и краевого бюджетов выделено порядка 176 млн рублей. В 2022 году по нацпроекту «Экология» на газ перешли 23 дома, в 2023-м — уже 170.
Получить консультацию и подать заявку на перевод на газовое отопление можно по телефонам «Красноярсккрайгаза»: 223−80−40, 8−962−081−34−06, а также по телефону кол-центра по вопросам ЖКХ: 8−800−333−70−07.
Напомним, перевод частных домов на экологичные виды отопления проходит в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Ключевая задача проекта — снизить выбросы загрязняющих веществ.
Помимо газового, жители могут выбрать и другие варианты экоотопления.