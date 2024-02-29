Частные дома в микрорайоне Нанжуль — Солнечный Красноярска переведут на газовое отопление

В этом году на автономное газовое отопление планируется перевести 180 домов. На эти цели из федерального и краевого бюджетов выделено порядка 176 млн рублей. В 2022 году по нацпроекту «Экология» на газ перешли 23 дома, в 2023-м — уже 170.