Таможенники обнаружили фирму-однодневку для ВЭД в Новосибирске

Второе уголовное дело по этой же статье было возбуждено в отношении мужчины, который за деньги предоставил свои документы для создания лже-компании. Хотя руководителем компании он являлся только формально, за участие в ее создании ему грозит штраф или исправительные работы на срок до двух лет.