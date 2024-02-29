Таможенники обнаружили фирму-однодневку для ВЭД в Новосибирске

Таможенники обнаружили в Новосибирске фирму-однодневку, которая реализовывала преступные схемы внешнеэкономической деятельности. Личность ее подставного директора также была раскрыта.
Им оказалась жительница Новосибирска, которая занималась регистрацией подставной компании в налоговой.
В отношении предприимчивой сибирячки было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 173.1 УК РФ.
Второе уголовное дело по этой же статье было возбуждено в отношении мужчины, который за деньги предоставил свои документы для создания лже-компании. Хотя руководителем компании он являлся только формально, за участие в ее создании ему грозит штраф или исправительные работы на срок до двух лет.
Всего в по данным Сибирской оперативной таможни, с начала года было возбуждено 6 уголовных дел о подобных фиктивных компаниях. Обычно они создаются для совершения преступлений в таможенной сфере, в том числе контрабанды и уклонения от уплаты таможенных платежей".
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что Сибирские таможенники возбудили почти 100 дел из-за контрабанды.