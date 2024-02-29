Доходы Свердловской области выросли на 20% в 2023 году

Самую крупной частью дохода стали промышленные предприятия, связанные с металлургией, машиностроением и энергетиков, которые принесли в бюджет области по налогам 177 млрд руб. В целом, в правительстве отмечают рост доходов по всем источникам.
Кроме того, Свердловская область впервые с 2013 год вышла на показатель ниже 30% по уровню долговой нагрузки. При этом более трети кредитов привлечены на реализацию инфраструктурных проектов и обновление общественного транспорта.
Ранее глава региона Евгений Куйвашев направил на ремонт дорог направили дополнительные 793 млн руб., а бюджет на строительство увеличил на 28,5 млрд руб.