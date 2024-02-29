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Доходы Свердловской области выросли на 20% в 2023 году

Сумма доходов Свердловской области за 2023 год выросла на 20% и составила 448,5 млрд руб., что на 74,3 млрд руб. больше, чем за предыдущий период, сообщает «Областная газета» со ссылкой на отчет министра финансов региона Александра Старкова.

Самую крупной частью дохода стали промышленные предприятия, связанные с металлургией, машиностроением и энергетиков, которые принесли в бюджет области по налогам 177 млрд руб. В целом, в правительстве отмечают рост доходов по всем источникам.

Кроме того, Свердловская область впервые с 2013 год вышла на показатель ниже 30% по уровню долговой нагрузки. При этом более трети кредитов привлечены на реализацию инфраструктурных проектов и обновление общественного транспорта.

Ранее глава региона Евгений Куйвашев направил на ремонт дорог направили дополнительные 793 млн руб., а бюджет на строительство увеличил на 28,5 млрд руб.

экономика