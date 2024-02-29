Впервые на Красноярской железной дороге началось обучение женщин профессии помощника машиниста

Первыми претендентами стали 7 жительниц из трёх городов Красноярского края — Ачинска, Иланского и Красноярска. Они прошли предварительный отбор, который позволяет определить готовность к работе на железнодорожном транспорте, и приступили к занятиям в Красноярском учебном центре профессиональных квалификаций ОАО «РЖД».
Обучение состоит из теоретических и практических этапов и продлится 4 месяца. Женщинам предстоит изучить правила технической эксплуатации железных дорог и устройство электровозов и тепловозов. Навыки вождения поездов они будут отрабатывать на специальных тренажерах, полностью имитирующих кабину локомотива.
После сдачи экзаменов и практики женщины будут трудоустроены в эксплуатационные локомотивные депо КрасЖД помощниками машинистов электровозов и маневровых тепловозов.
Помощник машиниста — это первая ступень для получения профессии машиниста. Желающим стать машинистами сначала необходимо получить определенный опыт в качестве помощника. В поездке он выполняет сложную и ответственную задачу: следит за сигналами светофоров, путевыми знаками и указателями, а также за показаниями приборов, контролируя тем самым работу локомотива и обеспечивая максимальную безопасность движения поезда.
Напомним, в 2020 году ОАО «РЖД» объявило первый набор на обучение и дальнейшее трудоустройство женщин в качестве помощников машинистов.
Кандидаты должны быть старше 18 лет и иметь образование не ниже среднего общего. Обязательным условием является прохождение предварительного медицинского обследования, в том числе психофизиологического освидетельствования.
В настоящее время обучение женщин профессии помощника машиниста проходит в учебных центрах ОАО «РЖД» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Красноярске.