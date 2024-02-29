Впервые на Красноярской железной дороге началось обучение женщин профессии помощника машиниста

Помощник машиниста — это первая ступень для получения профессии машиниста. Желающим стать машинистами сначала необходимо получить определенный опыт в качестве помощника. В поездке он выполняет сложную и ответственную задачу: следит за сигналами светофоров, путевыми знаками и указателями, а также за показаниями приборов, контролируя тем самым работу локомотива и обеспечивая максимальную безопасность движения поезда.