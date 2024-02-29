Белстат: белорусы тратят на питание 37,3% своих зарплат, а на оплату услуг 23,3%

Стало известно, что в среднем жители Беларуси тратят на еду почти 40% зарплаты. Такую статистику обнародовал Белстат в данных об уровне жизни населения за четвертый квартал 2023-го.
Выборочное обследование домохозяйств в Беларуси показало, что на продукты белорусы тратят 37,3% доходов. В третьем квартале процент получался чуть меньшим — 37,2%.
Отдельно сообщается, что на непродовольственные товары с зарплат белорусы тратят 36,8% (кварталом ранее было 35,1%). И еще 23,3% от зарплаты в среднем у белорусов уходит на оплату услуг. При этом коммунальные платежи в статьях расходов составили 6% (кварталом ранее — 5,5%).
В денежном эквиваленте в среднем в Беларуси на одно домашнее хозяйство приходится свыше 2100 белорусских рублей в месяц. В сельской местности эта сумма в среднем — около 1800 белрублей, а в городе заметно больше — 2300 белрублей.
Заметим, что одним домохозяйством считаются люди, живущие вместе и обеспечивающие себя всем необходимым. Однако это не обязательно семья из нескольких людей, но это может быть и одиноко проживающий человек.