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«Росатом» ведет переговоры о строительстве малых АЭС в Узбекистане

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. «Росатом» обсуждает с Узбекистаном и другими странами возможность строительства малых АЭС, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Корпорация «Росатом» ведет обсуждение о строительстве малых АЭС с Узбекистаном, Кыргызстаном, Мьянмой и островными государствами Восточной Азии, сообщает ТАСС.

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил о высоком спросе на малые АЭС.

«Наши аналитики говорят, что в ближайшие 10−15 лет до 30−40 ГВт АЭС малой мощности будет создано на планете», — отметил он.

Лихачев рассказал, что с российскими компаниями «Норникель», «Газпромнефть» и «Лукойл» ведутся переговоры по проектам малых АЭС.

Ну и целым рядом стран — с Узбекистаном, Кыргызстаном, Мьянмой и рядом островных государств Юго-Восточной Азии, — добавил гендиректор корпорации.

Справка. Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» — российский государственный холдинг, объединяющий более 400 предприятий атомной отрасли.

Напомним, ранее сообщалось, что Южная Корея планируют строить малые АЭС в Узбекистане.

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