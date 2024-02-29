«Росатом» ведет переговоры о строительстве малых АЭС в Узбекистане

Корпорация «Росатом» ведет обсуждение о строительстве малых АЭС с Узбекистаном, Кыргызстаном, Мьянмой и островными государствами Восточной Азии, сообщает ТАСС.
Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил о высоком спросе на малые АЭС.
«Наши аналитики говорят, что в ближайшие 10−15 лет до 30−40 ГВт АЭС малой мощности будет создано на планете», — отметил он.
Лихачев рассказал, что с российскими компаниями «Норникель», «Газпромнефть» и «Лукойл» ведутся переговоры по проектам малых АЭС.
Ну и целым рядом стран — с Узбекистаном, Кыргызстаном, Мьянмой и рядом островных государств Юго-Восточной Азии, — добавил гендиректор корпорации.
Справка. Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» — российский государственный холдинг, объединяющий более 400 предприятий атомной отрасли.
Напомним, ранее сообщалось, что Южная Корея планируют строить малые АЭС в Узбекистане.