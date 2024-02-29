Сергей Собянин сообщил о переходе программы реновации на новый уровень

Почти 130 тысяч москвичей отпраздновали новоселье по программе реновации. Еще около 26 тысяч человек оформляют необходимые документы или находятся в процессе переезда. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.