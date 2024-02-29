Сергей Собянин сообщил о переходе программы реновации на новый уровень

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«Современные квартиры с улучшенной отделкой предоставлены в 281 доме во всех административных округах. Всего в Москве уже расселено 600 зданий, из них 29 — с начала года», — написал мэр Москвы.
На месте старых домов возводятся новые. Сейчас в городе строится 109 корпусов площадью около двух миллионов квадратных метров. Жилье здесь получат более 70 тысяч человек.
Кроме того, в Москве переходят на новый уровень строительства. Теперь возведение жилья и социальных объектов, а также благоустройство будут проводиться в масштабе всего квартала.