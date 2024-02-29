Сочтите за труд

Проще всего в регионе устроиться дворником: конкуренция здесь одна из самых низких — на одну вакансию приходится 0,9 резюме.



«Регионов с избытком трудовых ресурсов на сегодняшний день нет, кадровый голод является общей проблемой для всей страны. И если раньше за персонал боролись отдельные компании, то сегодня борьба за кадры вышла на новый уровень — на уровень субъектов федерации», — отмечает Александр Ильин, аналитик hh.ru. Региональные органы власти совместно с бизнесом начинают работать над имиджем и HR-брендом территорий, чтобы удержать местных жителей от переезда и привлечь к себе людей из других субъектов. Согласно представленным компанией данным, сегодня Пермский край находится на 43-м месте в рейтинге привлекательности трудоустройства.



Особенно остро ощущается нехватка специалистов на крупных предприятиях. Статистика hh.ru свидетельствует о том, что отношение среднего числа активных резюме к среднему числу активных вакансий в сфере «производство и сервисное обслуживание» составило 2,6, это седьмой с конца показатель по отраслям Прикамья. 80% вакансий приходится на производство, сельское хозяйство, массовый наем. При этом прогнозов по улучшению ситуации на рынке труда в ближайшей перспективе не предвидится.



«Основная проблема — рождаемость в 1990-х годах и демографическая яма — население стареет, а молодежь не выходит на рынок. Людей стало меньше, найти новых сотрудников становится тяжелее. Сейчас компании проводят управление эффективностью подбора — прием на работу осуществляется за пределами привычных возрастных показателей, при этом ранее установленная работодателем зарплата не меняется. Также были убраны гендерные требования. Дефицит кадров останется, если не произойдут какие-то внешние изменения. Ключевыми факторами для соискателей являются качественная адаптация и бережное отношение к людям», — рассказала эксперт по рынку и сервисам hh.ru Гульфия Мурзакаева.



В текущей ситуации предприятия готовы обучать специалистов и даже идти на необычные меры по привлечению персонала. Например, «Камский кабель» заявил о готовности обучать кандидатов любого возраста, в том числе пенсионеров. Предприятие ведет переговоры с колледжами и техникумами, чтобы организовать краткосрочные курсы по подготовке электромонтеров и слесарей-ремонтников. «Камскому кабелю» требуются 200 рабочих кабельных профессий, около 30 электромонтеров, столько же слесарей-ремонтников и сборщиков тары из дерева, а также более 20 водителей авто- и электропогрузчиков.



Елена Мизева, директор по персоналу ООО «Камский кабель», заявила, что организация готова предоставить новым работникам обучающие курсы и выплату стипендий во время обучения. «Прямо сейчас наше предприятие готово трудоустроить около 500 человек, 90% из них — рабочие профессии. Такая же ситуация сегодня сложилась и на других промышленных предприятиях: 80−90% их активных вакансий — рабочие специальности. Это очень большое количество, и мы понимаем, что учебные заведения сегодня не готовы предоставить нам столько специалистов. Именно поэтому встал вопрос об обучении прямо на предприятии. Нами разработаны различные обучающие курсы, в том числе дистанционные, которые позволяют потенциальным работникам за два-три месяца освоить новые профессии. В это время каждому обучающемуся выплачивается стипендия 40 тыс. руб. ежемесячно. По завершении обучения работник начинает получать заработную плату основного рабочего, в конце декабря на “Камском кабеле” она была зафиксирована на уровне 67 тыс. руб. в месяц», — поделилась Елена Мизева.



Машхолдинг «Мотовилихинские заводы» принимает необычные меры для привлечения сотрудников. В своей соцсети машхолдинг разместил объявление о новой акции «Приведи друга», в рамках которой готов заплатить до 50 тыс. руб. за трудоустройство по определенным профессиональным позициям: токаря, токаря-расточника, токаря-карусельщика, фрезеровщика, оператора станков с программным управлением. Согласно объявлению, если трудоустроенный на одну из этих позиций проработает месяц, приведший его получит выплату в зависимости от разряда работника (с третьего по пятый разряд) 5−10 тыс. руб., через три месяца — 10−15 тыс. руб., и через полгода — 15−25 тыс. руб. Максимальная сумма выплаты — 50 тыс. руб.



Директор по персоналу АО «ОДК-СТАР» Егор Королев считает, что в связи с дефицитом кадров сейчас эффективным способом борьбы за них может стать увеличение заработной платы и выделение дополнительных социальных пакетов сотрудникам. «В 2023 году борьба за квалифицированные кадры оказалась напряженной как никогда. С учетом значительного роста производственной программы машиностроительных предприятий работа по привлечению новых сотрудников стала более интенсивной. Можно сказать, началась гонка заработных плат и социальных пакетов с применением новых разнообразных механизмов и инструментов привлечения и удержания персонала. Сегодняшний рынок труда — это пространство, где кандидаты выбирают для себя наиболее подходящие предложения с учетом их квалификации. При этом дефицит сотрудников ощущается и при подборе учеников, подготовка которых ведется непосредственно на предприятии. Дефицит кадров в “ОДК-СТАР” составляет примерно 500 человек, 300 из них — основные производственные рабочие», — рассказал Егор Королев.



Директор Филиала «ПМУ» АО «ОХК “Уралхим”» Алексей Аверьянов также заметил, что с прошлого года кадровый вопрос стал более острым для всех предприятий страны. «Но я бы не стал говорить о кадровом голоде. Мы ведем нормальную работу с вузами, с молодежью. Работа всегда комплексная и по линии профподготовки. Мы расширяем программы удержания молодежи, которые приносят плоды», — пояснил господин Аверьянов.



Дмитрий Погорелов.