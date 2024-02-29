Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Курсы валют в обменниках Казахстана на 29 февраля

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК 29 февраля 2024 года (на 11:10 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.
Источник: Zakon.kz

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 451,31 тенге, евро — 487,32 тенге, рубля — 4,9 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах.

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах — 448 тенге, продажи — 453 тенге.

Курс евро в обменных пунктах.

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах — 486,5 тенге, продажи — 491,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах.

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах — 4,77 тенге, продажи — 4,92 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах.

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах — 450,3 тенге, продажи — 452,1 тенге.

Курс евро в обменных пунктах.

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах — 487,5 тенге, продажи — 490,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах.

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах — 4,83 тенге, продажи — 4,91 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах.

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах — 450 тенге, продажи — 453 тенге.

Курс евро в обменных пунктах.

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах — 487 тенге, продажи — 492 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах.

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах — 4,8 тенге, продажи — 4,9 тенге.

экономика
валюта