Курсы валют в обменниках Казахстана на 29 февраля

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 451,31 тенге, евро — 487,32 тенге, рубля — 4,9 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах.
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах — 448 тенге, продажи — 453 тенге.
Курс евро в обменных пунктах.
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах — 486,5 тенге, продажи — 491,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах.
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах — 4,77 тенге, продажи — 4,92 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах.
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах — 450,3 тенге, продажи — 452,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах.
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах — 487,5 тенге, продажи — 490,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах.
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах — 4,83 тенге, продажи — 4,91 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах.
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах — 450 тенге, продажи — 453 тенге.
Курс евро в обменных пунктах.
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах — 487 тенге, продажи — 492 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах.
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах — 4,8 тенге, продажи — 4,9 тенге.