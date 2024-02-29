В Перми 29 февраля начнет работу крупнейшая ярмарка вакансий региона

Принять участие в ярмарке вакансий приглашают молодых специалистов, выпускников вузов и колледжей, безработных граждан и тех, кто желает найти или сменить работу. По информации краевого Центра занятости, в ярмарке вакансий примут участие ведущие предприятия и организации, включая «Протон-ПМ», РЖД, «Мотовилихинские заводы», «НОВОГОР-Прикамье», «Стройиндустрия» и другие.