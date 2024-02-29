В Перми 29 февраля начнет работу крупнейшая ярмарка вакансий региона

В Перми 29 февраля начнет работу крупнейшая ярмарка вакансий Прикамья. Предприятия региона предложат ищущим работу жителям края более 1,5 тыс. вакансий.
Принять участие в ярмарке вакансий приглашают молодых специалистов, выпускников вузов и колледжей, безработных граждан и тех, кто желает найти или сменить работу. По информации краевого Центра занятости, в ярмарке вакансий примут участие ведущие предприятия и организации, включая «Протон-ПМ», РЖД, «Мотовилихинские заводы», «НОВОГОР-Прикамье», «Стройиндустрия» и другие.
Все желающие смогут получить консультации по размещению и оформлению резюме, прохождению профессиональной переподготовке, поиску вакансий в электронных сервисах.
Ярмарка вакансий развернет свою работу в пермском ТЦ «iMALL Эспланада» на ул. Петропавловская, 73а с 12:00 до 18:00. (16+).