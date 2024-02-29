Радий Хабиров рассказал о новом корпусе геронтологического центра «Именлек»

«Сейчас приступили к фасадным работам. Это не просто дом престарелых, как принято называть учреждения такого рода. Это действительно уютный, комфортный пансионат для наших пожилых жителей. Здесь найдется место и для медицинского блока, отделения лечебно-трудовой реабилитации. Проект предусматривает зимний сад, летнюю веранду, лифт для маломобильных людей и бассейн», — написал он.