Радий Хабиров рассказал о новом корпусе геронтологического центра «Именлек»

«Сейчас приступили к фасадным работам. Это не просто дом престарелых, как принято называть учреждения такого рода. Это действительно уютный, комфортный пансионат для наших пожилых жителей. Здесь найдется место и для медицинского блока, отделения лечебно-трудовой реабилитации. Проект предусматривает зимний сад, летнюю веранду, лифт для маломобильных людей и бассейн», — написал он.
Как подчеркнул Хабиров, появления нового корпуса ждут многие жители Башкирии, поскольку не у всех людей есть возможность встретить старость рядом с близкими.
«Независимо от причин, по которым люди становятся подопечными таких социальных учреждений, наш долг — создать для них хорошие, достойные условия», — отметил Глава республики.
Ранее были озвучены сроки открытия реабилитационно-образовательного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.