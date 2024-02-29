В Ферганской области мебель для школ и детсадов поставляли по завышенным ценам

Как проинформировала пресс-служба департамента при Генпрокуратуре, в ходе проверки было установлено, что руководитель ООО вступил в преступный сговор с другими лицами и составил договор на поставку мебели и других принадлежностей в территориальный отдел дошкольного и школьного образования. При этом отмечается, что он специально завысил цену, подделав все необходимые документы.