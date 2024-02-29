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В Ферганской области мебель для школ и детсадов поставляли по завышенным ценам

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Кувинскосм районе Ферганской области установлен факт хищения и подделки документов при поставке мебели в местный отдел дошкольного и школьного образования, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Как проинформировала пресс-служба департамента при Генпрокуратуре, в ходе проверки было установлено, что руководитель ООО вступил в преступный сговор с другими лицами и составил договор на поставку мебели и других принадлежностей в территориальный отдел дошкольного и школьного образования. При этом отмечается, что он специально завысил цену, подделав все необходимые документы.

Таким образом злоумышленникам удалось совершить хищение в размере 532,8 миллиона сумов.

По данному факту заведено уголовное дело по статье 167 «Хищение путем присвоения или растраты» и статье 228 «Изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование» Уголовного кодекса.

экономика
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