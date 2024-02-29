На станции «Сокольники» БКЛ открылся сервисный центр московского транспорта

На Большой кольцевой линии (БКЛ) открылся шестой сервисный центр московского транспорта. Для пассажиров работают три окна обслуживания у выходов № 3 и 4 станции «Сокольники» БКЛ. Обратиться в сервисный центр можно каждый день, кроме праздников, с 08:00 до 20:00.
«Благодаря развитию сети сервисных центров москвичи могут получать нашу помощь в разных частях столицы. Это соответствует задаче, которую поставил Сергей Собянин. Такие центры уже работают на станциях “Савеловская”, “Текстильщики”, “Проспект Вернадского”, “Кунцевская”, “Петровский парк” и “Сокольники” БКЛ. Для горожан, которые привыкли пользоваться сервисами прямо из офиса или дома, мы перевели 75 процентов наших услуг в режим онлайн», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
В сервисных центрах пассажирам заменят неисправные проездные билеты, перенесут услуги с неработающей «Тройки» на новую, оформят временные билеты для обучающихся, которые дают при перевыпуске основных. Кроме того, там помогут получить услуги «Московского паркинга», расскажут о тарифах на проезд и решат многие другие вопросы.
Первые сервисные центры на станциях метро открылись в 2022 году. Ежедневно в центры обращаются более 600 человек. При этом свыше 75 процентов услуг переведено в онлайн-формат. Они доступны в мобильных приложениях, на портале mos.ru и едином транспортном портале. Кроме того, на вопросы пассажиров отвечает чат-бот Александра.