На станции «Сокольники» БКЛ открылся сервисный центр московского транспорта

Первые сервисные центры на станциях метро открылись в 2022 году. Ежедневно в центры обращаются более 600 человек. При этом свыше 75 процентов услуг переведено в онлайн-формат. Они доступны в мобильных приложениях, на портале mos.ru и едином транспортном портале. Кроме того, на вопросы пассажиров отвечает чат-бот Александра.