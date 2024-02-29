В мэрии объяснили задержку со строительством крематория в Омске

Заместитель мэра Омска, директор департамента городской экономической политики Елена Дячук рассказала о перспективах строительства крематория «Феникс» в Омске. Согласно планам, его строительство должно было завершиться в 2024 году. Но по состоянию на сегодняшний день, оно даже не началось.
«Пока инвестор на паузе. Он ищет ресурсы для строительства крематория, решает все земельные вопросы с подключением коммуникаций», — рассказала Елена Дячук.
По её словам, земельный участок под строительство уже выделен, теперь стоит вопрос по коммуникациям. Как только он будет решён, работа над проектом продолжится.