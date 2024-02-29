Жители ещё одного дома в Омске получили квитанции за капремонт с огромными суммами

Оказалось, что собственники квартир в пятиэтажке формируют фонд капитального ремонта на специальном счете, владельцем которого является региональный оператор. Учётом средств и выставлением квитанций занималось ТСЖ «Молодежный-7».
В конце 2023 года на общем собрании дома было решено, что теперь услуги по предоставлению платежных документов будет оказывать региональный оператор.
«Специалисты Фонда провели работу по разбору произведенных оплат на специальный счет. В результате часть сведений отразилась на лицевых счетах собственников помещений в доме, но не все оплаты удалось идентифицировать», — сообщили в пресс-службе Фонда капремонта Омской области.
Также там рекомендовали платить сумму ежемесячного взноса. А тем, кто стал должниками по ошибке — отправить чеки о платежах в ведомство по электронной почте.
Напомним, что недавно похожая ситуация произошла с жильцами дома на Дианова. Там при переходе на общий счёт региональный оператор должен был получить сведения о взносах за капремонт от управляющей компании. Однако этого не произошло.