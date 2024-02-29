В Уфе выделили участок под строительство цеха пластмассовой упаковки

По данным инвестора, спрос на его продукцию как минимум в два раза выше производственных мощностей компании. Аналитики компании рассчитывают, что российский рынок косметики будет расти в среднем на 5% в год на протяжении следующих 6−8 лет. Соответственно, будет расти и спрос на жесткую полимерную упаковку в виде флаконов.