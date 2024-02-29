В Уфе выделили участок под строительство цеха пластмассовой упаковки

Крупнейший региональный производитель упаковки для косметической, фармацевтической, пищевой промышленности и товаров бытовой химии построит здесь цех площадью 2 тыс. кв. м. Инвестиции в проект составят более 500 млн руб. срок реализации — два года. Предприятие предоставит 30 новых рабочих мест.
По данным инвестора, спрос на его продукцию как минимум в два раза выше производственных мощностей компании. Аналитики компании рассчитывают, что российский рынок косметики будет расти в среднем на 5% в год на протяжении следующих 6−8 лет. Соответственно, будет расти и спрос на жесткую полимерную упаковку в виде флаконов.
«Запрашиваемый участок частично превращен в обычную свалку. Инвестор собирается очистить и облагородить территорию, подвести коммуникации, построить большой производственный корпус», — пояснили в МЗИО РБ.
В ведомстве напомнили, что в апреле 2022 года федеральные власти разрешили регионам предоставлять земельные участки без торгов импортозамещающим проектам.
«Это позволило заметно сократить сроки принятия решений о выделении участков. Порой для предпринимателей это имеет критическое значение. Нам также удалось сократить количество бюрократических процедур, через которые приходится проходить инвесторам, при этом заметно усилив контроль и порядок в этой сфере», — прокомментировала замминистра земельных и имущественных отношений РБ Фания Нафикова.
С начала 2024 года по упрощенной процедуре в республике выделены уже 46 земельных участков. При этом объём инвестиций в экономику региона составил 636 млн руб.