В Омске тариф на проезд могут начать считать по-новому

В России могут ввести единую методику для расчёта тарифа на проезд в общественном транспорте. Об этом рассказал Пётр Иванов заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) «Известиям». Специалист пояснил, что многие субъекты озвучили свои позиции по вопросу ценообразования, и многие — за определение базовых принципов тарифообразования. При этом регионы предлагают расширить меры федеральной поддержки для сдерживания стоимости поездок для пассажиров. ФАС готов работать в этом направлении.
«Мы будем учитывать качество оказываемых населению услуг. Установим порядок и предел изменения тарифа для населения, а также механизм мониторинга принимаемых решений и контроля», — рассказал Пётр Иванов.
В РЭК по Омской области порталу Om1.ru пояснили, что наш регион с предложениями не выходил.
«РЭК не подавал предложений по эффективности. Регулятор пользуется определёнными Методическими указаниями при установлении тарифов, каких-либо проблем в сфере утверждения тарифов на пассажирские перевозки не наблюдаем», — рассказали нашему изданию в пресс-службе ведомства.
Отметим, в нашем регионе расчёт экономически обоснованной стоимости проезда производится в соответствии с Методическими указаниями по расчёту тарифов на перевозки пассажиров всеми видами общественного транспорта на территории Омской области, утверждёнными приказом РЭК Омской области от 28.07.2015 № 161/42.