В Омске тариф на проезд могут начать считать по-новому

В России могут ввести единую методику для расчёта тарифа на проезд в общественном транспорте. Об этом рассказал Пётр Иванов заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) «Известиям». Специалист пояснил, что многие субъекты озвучили свои позиции по вопросу ценообразования, и многие — за определение базовых принципов тарифообразования. При этом регионы предлагают расширить меры федеральной поддержки для сдерживания стоимости поездок для пассажиров. ФАС готов работать в этом направлении.