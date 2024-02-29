Могут ли перестать проверять мобильные переводы до 1 млн тенге

«Вы сами сказали о том, что Нацбанк сказал, что приходится чаще подвозить кэш. Но вот больше мы эффекта негативного никакого не чувствуем на сегодняшний момент. Понятно, что есть часть предпринимателей, которая перешла на нал, но они несут сейчас потери, потому что клиенты привыкли к удобству и привыкли к безналу. Большинство из их клиентов уже не вернется к налу. И они выбирают из тех предпринимателей, те, которые представляют услуги безнала. Поэтому клиенты голосуют вот таким образом. Я думаю, что предприниматели многие адаптируются и так же вернутся к безналу».