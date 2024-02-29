Дефицит кадров в ОПК в Новосибирской области вырос на 16%

В Новосибирской области дефицит кадров в оборонно-промышленном комплексе достиг 2,4 тыс. человек. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на замминистра труда и социального развития региона Владимира Машанова.
По словам чиновника, в 2023 году на предприятия ОПК были трудосутроены 11 тыс. жителей области, при этом пять тысяч сотрудников уволились. В результате нехватка кадров в этой сфере выросла на 16%.
«Сейчас идет изменение рынка, оборонные предприятия между собой соревнуются для получения лучших специалистов», — рассказал Машанов, отметив, что текущий уровень кадрового дефицита не является критичным для выполнения гособоронзаказа в регионе.
Напомним, в ноябре 2023 года пресс-служба регионального правительства сообщала, что предприятия оборонно-промышленный комплекса области готовы принять около 2 тысяч специалистов с высшим и средним профессиональным образованием. Вакансии были открыты в 56 организациях, выполняющих государственный заказ.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что власти НСО сообщили о двукратном снижении безработицы в регионе.