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Дефицит кадров в ОПК в Новосибирской области вырос на 16%

Сейчас отрасли не хватает почти 2,5 тыс. специалистов.
Источник: Freepik

В Новосибирской области дефицит кадров в оборонно-промышленном комплексе достиг 2,4 тыс. человек. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на замминистра труда и социального развития региона Владимира Машанова.

По словам чиновника, в 2023 году на предприятия ОПК были трудосутроены 11 тыс. жителей области, при этом пять тысяч сотрудников уволились. В результате нехватка кадров в этой сфере выросла на 16%.

«Сейчас идет изменение рынка, оборонные предприятия между собой соревнуются для получения лучших специалистов», — рассказал Машанов, отметив, что текущий уровень кадрового дефицита не является критичным для выполнения гособоронзаказа в регионе.

В основном, по данным замминистра, на оборонных предприятиях не хватает высококвалифицированных рабочих: фрезеровщиков, токарей и операторов станков с числовым программным управлением (ЧПУ) для изготовления изделий из металла по чертежам.

Напомним, в ноябре 2023 года пресс-служба регионального правительства сообщала, что предприятия оборонно-промышленный комплекса области готовы принять около 2 тысяч специалистов с высшим и средним профессиональным образованием. Вакансии были открыты в 56 организациях, выполняющих государственный заказ.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что власти НСО сообщили о двукратном снижении безработицы в регионе.

экономика