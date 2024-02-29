Жителям обрушившегося в Ростове дома перечислили по 100 тыс. рублей

После жалоб жителей муниципалитет увеличил суммы компенсаций за полную утрату имущества до сотни тыс. рублей каждому. Заявления на поучение выплаты подали 158 человек. Из них 105 уже получили деньги, ещё 53 жильцам средства перечислят сегодня, 29 февраля.