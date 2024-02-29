Жителям обрушившегося в Ростове дома перечислили по 100 тыс. рублей

Жителям обрушившегося в Ростове-на-Дону дома перечислили по 100 тыс. рублей. Средства уже получили 105 человек, о чём сообщил градоначальник Алексей Логвиненко.
Напомним, речь идёт о старой рухнувшей «пятиэтажке» на улице Нариманова, 72/3 (Ворошиловский район). Из-за обрушения подъезда в общежитии ростовчане лишились своего имущества.
После жалоб жителей муниципалитет увеличил суммы компенсаций за полную утрату имущества до сотни тыс. рублей каждому. Заявления на поучение выплаты подали 158 человек. Из них 105 уже получили деньги, ещё 53 жильцам средства перечислят сегодня, 29 февраля.
«По мере поступления заявлений оказание финансовой помощи продолжим», — подчеркнул глава администрации Ростова.
Более подробно о ситуации можно почитать в материале rostov.aif.ru.