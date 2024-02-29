В Казахстане ужесточат требования к риэлторам

«Регулирования в сфере риелторской деятельности никакого нет. И требований никаких нет, встал вопрос о том, что ситуацию необходимо упорядочить, потому что есть взаимоотношения между риэлторами и клиентами, которые все-таки далеки от совершенства. Поэтому необходимо их упорядочить и законодательно отрегулировать. В этой связи, депутаты такую инициативу выдвинули. Она была связана, вы помните, с ситуацией, которая была, в том числе в августе-сентябре 2022 года, когда был большой ажиотаж и всплеск интереса клиентов к аренде квартир в Астане, Алматы и других городах».