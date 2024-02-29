Общая площадь жилищного фонда в Казахстане увеличилась на 3,4%, сообщает Бюро национальной статистики РК Агентства по стратегическому планированию и реформам.
«В 2023 году общая площадь жилищного фонда Казахстана по сравнению с 2022 годом выросла на 3,4% и составила 419,1 млн квадратных метров. Из них в: городской местности — 274,5 млн квадратных метров, в сельской местности — 144,5 млн квадратных метров», — говорится в информации.
По площади жилфонда лидируют Алматы (54,8 млн квадратных метров), Туркестанская область (34,3 млн квадратных метров) и Астана (33,8 млн квадратных метров).
Всего в Казахстане 2 527 809 жилых домов. По видам жилья общее количество индивидуальных жилых домов составило 2 219 826 ед., из них 40,6% в городской местности, 59,4% — сельской. Количество многоквартирных домов составило 307 983 ед., а количество в них квартир — 5 891573 ед.
По сроку службы жилых домов более 29,3% жилфонда введено в эксплуатацию до 1970 года, еще 26,3% в 1971—1990 гг., 23,4% в 1991—2010 гг., остальные 19,5% после 2010 года (нет данных по вводу — 1,5% жилья).
Обеспеченность жильем на одного проживающего, которая определяется как отношение общей площади по жилым помещениям (квартирам) к численности лиц, за 2023 год составила 23,9 кв. м, годом ранее она составляла 23,4 кв. м.