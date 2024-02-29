Общая площадь жилищного фонда в Казахстане увеличилась на 3,4%

По сроку службы жилых домов более 29,3% жилфонда введено в эксплуатацию до 1970 года, еще 26,3% в 1971—1990 гг., 23,4% в 1991—2010 гг., остальные 19,5% после 2010 года (нет данных по вводу — 1,5% жилья).