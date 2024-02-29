В Екатеринбурге назвали среднюю стоимость путевки в детский лагерь

В 2024 году на оздоровительную кампанию детей в городских и загородных лагерях из бюджета Свердловской области выделили 932 миллиона 574 тысячи рублей. Об этом сообщает корреспондент «КП-Екатеринбург» с заседания Коллегии администрации Екатеринбурга.
На мероприятии озвучили среднюю стоимость путевок на отдых детей, которую должны будут оплатить родители.
Так, 7 дней отдыха ребенка в лагере с дневным пребыванием в среднем обойдется в 987 рублей 25 копеек, 21 день стоит 1882 рубля 70 копеек.
7 дней отдыха в загородном лагере стоят в среднем 5 692 рублей, 14 дней — 10 883 рубля 85 копеек, полная смена в 21 день обойдется в 14 275 рублей 5 копеек.