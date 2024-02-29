В Екатеринбурге назвали среднюю стоимость путевки в детский лагерь

В 2024 году на оздоровительную кампанию детей в городских и загородных лагерях из бюджета Свердловской области выделили 932 миллиона 574 тысячи рублей. Об этом сообщает корреспондент «КП-Екатеринбург» с заседания Коллегии администрации Екатеринбурга.