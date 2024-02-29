В Челябинской области около 30 самостроев выявили на трассе М-5

ЧЕЛЯБИНСК, 29 февраля. /ТАСС/. Порядка 30 самовольно построенных, устаревших, заброшенных объектов торговли и питания выявили на федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области, которые мешают повышению уровня безопасности дорожного движения. Их нужно снести или привести к действующим нормативам, сообщил ТАСС начальник отдела развития дорожного сервиса управления дорог «Южный Урал» Даниил Борисов.
«Одна из самых главных проблем, которые создают такие объекты, заключается в том, что они не отвечают требованиям проектно-технической документации, поэтому негативно влияют на обеспечение требований безопасности и портят внешний облик трассы. Всего на М-5 выявлено порядка 30 таких объектов», — сказал собеседник агентства.
По его словам, есть два варианта решения проблемы. Первый заключается в том, что нарушающие нормативы точки торговли и питания должны объединиться в группы и совместно построить специальные съезды с трассы и площадки под свое законное размещение. Второй вариант решения проблемы — снос самостроев по решению суда.
В руководстве управления дорог «Южный Урал» сообщили ТАСС, что создана рабочая группа с участием властей региона, дорожников и бизнеса для решения этой проблемы. Группа изучит опыт других регионов, возьмет за основу лучшие практики. На основе этих практик проблему решат, срок будет зависеть, в том числе от скорости работы судов и муниципалитетов.
Трасса М-5 «Урал» связывает Москву и ряд регионов на востоке страны. Проходит через территории Московской, Пензенской, Рязанской, Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Челябинской областей и других регионов.