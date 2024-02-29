В Челябинской области около 30 самостроев выявили на трассе М-5

По его словам, есть два варианта решения проблемы. Первый заключается в том, что нарушающие нормативы точки торговли и питания должны объединиться в группы и совместно построить специальные съезды с трассы и площадки под свое законное размещение. Второй вариант решения проблемы — снос самостроев по решению суда.