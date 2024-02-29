В Хабаровск привезут новые трамваи и троллейбусы

Привезти 26 единиц нового электротранспорта — 10 трамваев и 16 троллейбусов — планируется до конца октября. Они будут изготовлены и доставлены в краевую столицу за счет средств федерального бюджета при софинансировании бюджета города. Стоимость одного троллейбуса с увеличенным автономным ходом — почти 28 млн рублей, а цена одного трамвая — почти 81 млн рублей.